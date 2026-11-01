61वें जन्मदिन से पहले शाहरुख खान का ‘मन्नत’ बना विशाल स्क्रीन, क्या दिखेगा ‘किंग’ का टीजर?

मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बैंडस्टैंड प्रोमेनेड पर स्थित शाहरुख खान के मशहूर बंगले 'मन्नत' में इन दिनों रेनोवेशन का काम चल रहा है। इस वजह से शाहरुख और उनकी फैमिली फिलहाल बांद्रा के पाली हिल स्थित एक लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि इस साल शाहरुख खान के 'मन्नत' की बालकनी से फैंस का अभिवादन करने की संभावना कम हैं। बता दें कि एक्टर हर साल अपने जन्मदिन पर अपने घर के बाहर जमा हुए हजारों फैंस का अभिवादन करते हैं।