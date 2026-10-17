‘डर नहीं, दहशत हूं’ वाले शाहरुख खान से भिड़ सकती है अनीत पड्डा की फिल्म, रिलीज डेट हुई कन्फर्म

Christmas 2026 Box Office Clash: अनीत पड्डा की फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ की रिलीज को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। पहले चर्चा थी कि शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ से बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए इसे 2027 तक टाला जा सकता है। हालांकि, अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में क्रिसमस के मौके पर ‘शक्ति शालिनी’ और ‘किंग’ के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला देखने को मिल सकता है।