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‘डर नहीं, दहशत हूं’ वाले शाहरुख खान से भिड़ सकती है अनीत पड्डा की फिल्म, रिलीज डेट हुई कन्फर्म

Shakti Shalini vs King: अनीत पड्डा की ‘शक्ति शालिनी’ 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने की चर्चा है। जानें क्या क्रिसमस पर शाहरुख खान की ‘किंग’ से होगा बॉक्स ऑफिस क्लैश।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 17, 2026

Shah Rukh Khan King movie

शाहरुख खान से भिड़ सकती है अनीत पड्डा की फिल्म (सोर्स: x-@MdImtiyajtxvg/@angel_ank1)

Christmas 2026 Box Office Clash: अनीत पड्डा की फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ की रिलीज को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। पहले चर्चा थी कि शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ से बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए इसे 2027 तक टाला जा सकता है। हालांकि, अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में क्रिसमस के मौके पर ‘शक्ति शालिनी’ और ‘किंग’ के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला देखने को मिल सकता है।

‘शक्ति शालिनी’ मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म है। वहीं, शाहरुख खान की ‘किंग’ भी दर्शकों की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। दोनों फिल्मों की रिलीज एक ही दिन होने की स्थिति में बॉक्स ऑफिस पर किसे ज्यादा दर्शक मिलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।

24 दिसंबर को रिलीज होगी ‘शक्ति शालिनी’

फिल्म की रिलीज डेट का जिक्र ‘प्रहार’ के साथ दिखाए गए एक प्रमोशनल वीडियो में किया गया था। इसके बाद फिल्म के 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने की चर्चा तेज हो गई। इससे पहले ऐसी अटकलें थीं कि ‘किंग’ के साथ क्लैश से बचने के लिए मेकर्स फिल्म को अगले साल तक टाल सकते हैं।

‘शक्ति शालिनी’ में अनीत पड्डा के साथ नाना पाटेकर, विनीत कुमार सिंह और विशाल जेठवा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। विशाल जेठवा से भी फिल्म की रिलीज में देरी की अफवाहों को लेकर सवाल किया गया था।

विशाल जेठवा ने अफवाहों पर क्या कहा?

एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान विशाल जेठवा ने फिल्म की रिलीज टलने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ऐसी अफवाहें सुनी हैं। हालांकि, उन्होंने हंसते हुए इन खबरों को खारिज कर दिया।

शाहरुख खान की ‘किंग’ में दिखेगा दमदार एक्शन अवतार

शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ की आधिकारिक घोषणा पिछले साल नवंबर में की गई थी। अभिनेता के जन्मदिन यानी 2 नवंबर को फिल्म का टीजर जारी किया गया था। इसमें शाहरुख सिल्वर बालों वाले एक्शन अवतार में नजर आए थे। टीजर में उनके किरदार के लिए तैयार किया गया खास थीम सॉन्ग और उनका डायलॉग ‘डर नहीं, दहशत हूं’ भी चर्चा में रहा।

रेड चिली एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।

मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है ‘शक्ति शालिनी’

‘शक्ति शालिनी’ की आधिकारिक घोषणा पिछले साल दिवाली के मौके पर की गई थी। फिल्म का टाइटल प्रोमो ‘थामा’ के साथ दिखाया गया था। इसमें मुख्य किरदार को ‘रक्षक’, ‘विनाशक’ और ‘सबकी मां’ के रूप में पेश किया गया था।

ये फिल्म मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें कई आपस में जुड़ी कहानियों वाली फिल्में शामिल हैं। अब 24 दिसंबर 2026 की रिलीज डेट के साथ ‘शक्ति शालिनी’ की चर्चा फिर तेज हो गई है। अगर ‘किंग’ भी इसी दिन रिलीज होती है, तो क्रिसमस पर दोनों फिल्मों के बीच बड़ा बॉक्स ऑफिस मुकाबला देखने को मिल सकता है।

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Updated on:

17 Oct 2026 05:36 pm

Published on:

17 Oct 2026 05:36 pm

Hindi News / Entertainment / ‘डर नहीं, दहशत हूं’ वाले शाहरुख खान से भिड़ सकती है अनीत पड्डा की फिल्म, रिलीज डेट हुई कन्फर्म

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