रेखा की जिंदगी का सबसे विवादित किस्सा, निर्देशक ने नहीं कहा ‘कट’ और कैमरे पर होती रही Kiss, जानें पूरी कहानी

इस पहलू को समझने से पहले पूरी कहानी को समझते हैं। फिल्म ‘अंजाना सफर’ की शूटिंग बॉम्बे के महबूब स्टूडियो में चल रही थी। राजा नवाथे इस फिल्म के निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर थे, जबकि कुलजीत पाल निर्माता। फिल्म के पहले ही शूटिंग शेड्यूल में राजा और बिस्वजीत ने एक योजना बनाई, जिसमें रेखा अनजाने में उनका निशाना बनने वाली थीं। उस दिन रेखा और बिस्वजीत के बीच एक रोमांटिक दृश्य फिल्माया जाना था। इस प्लान को अंजाम देने के लिए सभी तैयारी कर ली गई थीं, कैमरा हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। जैसे ही निर्देशक राज नवाथे ने ‘एक्शन’ कहा, बिस्वजीत ने रेखा को अपनी बांहों में लिया और उन्हें ‘किस’ करने लगे। रेखा कुछ न कह पाईं। कैमरा लगातार चलता रहा। न निर्देशक को ‘कट’ कहने की जल्दबाजी थी और बिस्वजीत, रेखा को छोड़ रहे थे। पूरे पांच मिनट तक बिस्वजीत रेखा को चूमते रहे। फिल्म यूनिट के सदस्य सीटियां बजा रहे थे और शोर मचाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। जैसे ही निर्देशक ने ‘कट’ कहा, तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। रेखा को छोड़कर सेट पर मौजूद लगभग हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान थी। रेखा कुछ देर तक आंखें बंद किए यूं ही खड़ी रहीं। मानो वे यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या हुआ है।