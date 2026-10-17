पत्नी स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए राज बब्बर, लिखा- उन्होंने जिस भी दिल को छुआ, अपना एक हिस्सा छोड़ गईं

राज बब्बर और स्मिता पाटिल की पहली मुलाकात साल 1982 में आई फिल्म 'भीगी पलकें' के सेट पर हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कपल के घर साल 1986 को बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद, ही महज 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को डिलीवरी से जुड़ी जटिलताओं के कारण स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद उनके बेटे प्रतीक का पालन-पोषण उनके नाना-नानी ने मुंबई में किया था।