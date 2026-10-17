‘आप US के नागरिक हैं देश में दखलअंदाजी न करें’, अभिनेता इमरान खान पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- यहां बहुत ड्रामा चल रहा है

Poonam Pandey On Imran Khan notice to leave india: दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों पर अभिनेता से लेकर राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं, कुछ समय पहले अभिनेता इमरान खान के भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और उन्हें मिले 'लीव इंडिया' नोटिस के बाद से ही विवादों का बाजार गर्म है। इस बीच, अपनी बेबाक और बोल्ड बयानों के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे (Poonam Pandey) ने भी इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूनम ने दो टूक शब्दों में कहा है कि एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते इमरान खान को देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।