Box Office Report: यामी गौतम की ‘नई नवेली’ ने ओपनिंग पर राजकुमार राव की ‘प्रहार’ को पछाड़ा, जानें रजनीकांत की ‘जेलर 2’ का हाल

Box Office Report: इन दिनों सिनेमाघरों महाकुंभ मेले जैसा लग रहा है। जहां साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हर जॉनर की फिल्में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' (Jailer 2) ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया है, वहीं इसके अलावा बीते दिन रिलीज हुई 'रणबाली' , 'प्रहार' और 'नई नवेली' जैसी फिल्मों के साथ-साथ पहले से टिकी 'दृश्यम 3' का भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। आइए जानते हैं कि इन सभी फिल्मों ने कमाई के मामले में पहले और शुरुआती दिनों में कैसा प्रदर्शन किया है।