तनुश्री दत्ता ने साइबर क्राइम विभाग को लेकर किया पोस्ट, बड़ा दावा करते हुए बोलीं- हिंसा भड़का रहे हैं ये लोग

Tanushree Dutta On appeal for action objectionable post: बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) इन दिनों नाना पाटेकर के निधन के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वह लगातार अभिनेता के निधन को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। तनुश्री ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तीखे पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने साइबर क्राइम विभाग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कुछ विशेष कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका दावा है कि कुछ लोग उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक रील्स और पोस्ट तैयार कर रहे हैं, जिन्हें इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं।