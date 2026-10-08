Nana Patekar Demise: जब नाना पाटेकर ने पूछा- भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती?

अक्टूबर 2022 में नाना पाटेकर की राजनीति में दिलचस्पी खुलकर सामने आई। ये वो दौर था जब शिवसेना में फूट पड़ी थी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी-शिवसेना ने सरकार बनाई थी। एक कार्यक्रम में पाटेकर ने शिंदे और फडणवीस का इंटरव्यू लिया और महाराष्ट्र में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में उनसे कई चुभने वाले सवाल भी पूछे। नाना ने शिंदे से पूछा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बगावत करने में उन्हें ढाई साल क्यों लग गए? उन्होंने यह भी पूछा कि चुनाव खत्म होने के बाद क्या वोटरों की कोई अहमियत रह जाती है? राजनेताओं को उनकी गलतियों के लिए आम नागरिकों की तरह जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता?