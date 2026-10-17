मनीषा कोइराला ने मेनोपॉज पर दिया बयान, बोलीं- बदलते शरीर से लड़ने की जरूरत नहीं

Manisha Koirala On Menopause: बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) अपनी बेहतरीन फिल्मों के साथ-साथ अपनी बेबाक सोच के लिए भी जानी जाती हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर जिंदगी की नई जंग जीतने वाली मनीषा इन दिनों महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक बेहद जरूरी और अक्सर अनकहे विषय पर खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर मेनोपॉज (Menopause) को लेकर बात की है। साथ ही उन्होंने इसे डर या कमजोरी के रूप में देखने के बजाय मजबूती के साथ अपनाने का एक मैसेज दिया है।