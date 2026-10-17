‘भारतीय सिनेमा के अगले बड़े एक्शन हीरो होंगे विजय देवरकोंडा’, ‘राणाबली’ देखकर संदीप रेड्डी वांगा ने की तारीफ

संदीप रेड्डी वांगा की तारीफ पर विजय देवरकोंडा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वांगा का उत्साह से भरा संदेश पढ़कर उनकी सुबह खूबसूरत हो गई। विजय ने अपनी पुरानी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' के प्रीमियर के बाद वांगा का जोरदार गले लगाना और उस समय कही गई उनकी बातें याद हैं। अभिनेता ने लिखा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि वांगा को 'राणाबली' पसंद आएगी, लेकिन अब उनकी प्रतिक्रिया देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। रश्मिका मंदाना ने भी वांगा का धन्यवाद करते हुए उनके रिव्यू के लिए आभार जताया।