‘मैं सबसे पहले राधिका का पति हूं’, रामायण इवेंट में यश ने पत्नी को लेकर कही ये दिल छू लेने वाली बात

Ramayana Part One Release Date: ‘रामायण’ के बेंगलुरु ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेता यश ने अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ रिश्ते को लेकर दिल छू लेने वाली बात कही। फिल्म में रावण का किरदार निभाने जा रहे यश ने बताया कि एक कलाकार के लिए घर से मिलने वाला सपोर्ट कितना मायने रखता है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने खुद को ‘राधिकापति’ बताया और कहा कि राधिका उनकी जिंदगी में बड़ी ताकत हैं। इस दौरान राधिका भी इवेंट में मौजूद थीं।