सोनाक्षी सिन्हा के प्यार में डूबे जहीर इकबाल, शाहरुख खान के फेमस डायलॉग से किया इजहार-ए-इश्क

Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha Love Note: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी जोरदार केमिस्ट्री और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए प्यारे पलों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर उनके खुशहाल रिश्ते की झलक फैंस को दिखाते हैं। हालांकि, इस बार यह कपल एक ऐसे प्यारे और रोमांटिक अंदाज की वजह से चर्चा में आया, जिसमें कोई प्रैंक या मजेदार वीडियो नहीं था। इसके बजाय, जहीर ने अपनी पत्नी के प्रति अपना प्यार जाहिर करने के लिए एक बहुत ही 'फिल्मी' तरीका अपनाया।