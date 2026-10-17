सोनाक्षी सिन्हा के प्यार में डूबे जहीर इकबाल, शाहरुख खान के फेमस डायलॉग से किया इजहार-ए-इश्क

जहीर ने सोनाक्षी के लिए लिखा प्यार भरा नोट। (फोटो सोर्स: instagram- @pallav_paliwal)
Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha Love Note: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी जोरदार केमिस्ट्री और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए प्यारे पलों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर उनके खुशहाल रिश्ते की झलक फैंस को दिखाते हैं। हालांकि, इस बार यह कपल एक ऐसे प्यारे और रोमांटिक अंदाज की वजह से चर्चा में आया, जिसमें कोई प्रैंक या मजेदार वीडियो नहीं था। इसके बजाय, जहीर ने अपनी पत्नी के प्रति अपना प्यार जाहिर करने के लिए एक बहुत ही 'फिल्मी' तरीका अपनाया।
17 अक्टूबर को मुंबई में पैपराजी ने इस कपल को देखा, जहां जहीर की टी-शर्ट ने लोगों का ध्यान खींचा। एक धारीदार शर्ट के नीचे सफेद टी-शर्ट पहने हुए, एक्टर ने शाहरुख खान के मशहूर बॉलीवुड डायलॉग, "तू है मेरी किरण" को एक मजेदार ट्विस्ट दिया।
टी-शर्ट पर लिखा था, "तू है मेरी सोना," जिसमें 'सोना' शब्द को काटकर उसकी जगह 'किरण' लिखा गया था। यह शाहरुख खान की फिल्म 'डर' के उनके किरदार से जुड़े मशहूर डायलॉग का एक फनी कॉन्टेक्स्ट था। इस लाइन को सोनाक्षी के लिए एक पर्सनल मैसेज में बदलकर, जहीर ने इस क्लासिक डायलॉग को एक रोमांटिक अंदाज दे दिया।
सोनाक्षी भी इस अंदाज को देखकर काफी खुश नजर आईं। जब यह कपल पैपराजी के लिए पोज दे रहा था, तब एक्ट्रेस अपने पति की टी-शर्ट की ओर इशारा करती दिखीं, जिससे यह पल और भी प्यारा हो गया। उनकी सहज केमिस्ट्री और मजाकिया बातचीत ने एक बार फिर उनके बीच के गहरे प्यार और लगाव को दिखा दिया।
कहां जहीर की टी-शर्ट पर एक रोमांटिक मैसेज था, वहीं सोनाक्षी ने अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश आउटफिट से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने एक हरे रंग का को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें एक ढीली-ढाली शर्ट और उसी रंग की पैंट शामिल थी।
सोनाक्षी और जहीर ने 23 जून, 2024 को मुंबई में अभिनेत्री के घर पर एक प्राइवेट फंक्शन में शादी की। बताया जाता है कि 2017 में मिलने के बाद से ही दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए 23 जून की तारीख इसलिए चुनी, क्योंकि इसी दिन से उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था।
उनकी शादी 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के तहत रजिस्टर हुई और किसी भी पक्ष ने दूसरे का धर्म नहीं अपनाया। इस निजी समारोह के बाद, मुंबई के 'बैस्टियन' में एक शानदार रिसेप्शन रखा गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से उनके कई दोस्त और साथी शामिल हुए थे।
6 अक्टूबर को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘तू है मेरी किरण’ का ट्रेलर रिलीज हुआ है। रोमांस, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म में ये कपल पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करता हुआ नजर आएगा। बता दें कि ये फिल्म आने वाली 23 अक्टूबर को नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।.
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