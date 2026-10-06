प्यार, मिस्ट्री या ऑब्सेशन? सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की ‘तू है मेरी किरण’ का ट्रेलर हुआ रिलीज

हालांकि फिल्म की कहानी से जुड़ी बड़ी जानकारियां अभी भी सामने नहीं आई हैं। यही वजह है कि ट्रेलर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के साथ-साथ कहानी के रहस्य को बरकरार रखता है। आखिर दोनों किरदारों के बीच का रिश्ता महज प्यार है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है, इसका जवाब फिल्म में ही मिलेगा। बता दें,फिल्म का फर्स्ट लुक 1 अक्टूबर को सामने आया था। पोस्टर में सोनाक्षी और जहीर को एक रेस्टोरेंट में साथ देखा गया था। इसके साथ टैगलाइन दी गई थी, ‘उसे एक कनेक्शन मिला, उसे एक ऑब्सेशन मिला।’