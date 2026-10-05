शादी के बाद पहली बार लीड जोड़ी में सोनाक्षी-जहीर, ‘तू है मेरी किरण’ के ट्रेलर की रिलीज डेट आई सामने

Tu Hai Meri Kiran First Look: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘तू है मेरी किरण’ का ट्रेलर 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। रोमांस, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म की कहानी को अब तक काफी हद तक सीक्रेट रखा गया है। ऐसे में ट्रेलर से दर्शकों को सोनाक्षी और जहीर के किरदारों के साथ-साथ उनके रिश्ते और कहानी में छिपे रहस्य की पहली बड़ी झलक मिलने की उम्मीद है।