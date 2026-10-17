कपिल शर्मा के कैफे पर कनाडा में हुई थी गोलीबारी, अब दुबई आउटलेट की कीमतें खींच रहीं ध्यान

कुछ रिपोर्ट्स में इन हमलों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा गया था, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। इन घटनाओं में किसी के घायल होने की खबर भी सामने नहीं आई थी। बता दें, नवंबर में अपनी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हर गोलीबारी की घटना के बाद कैफे को और भी अच्छी ओपनिंग मिली। कपिल ने कहा था, “हर गोलीबारी की घटना के बाद, हमें कैफे में और भी अच्छी ओपनिंग मिली। इसलिए, अगर भगवान मेरे साथ हैं, तो सब ठीक है।”