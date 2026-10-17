‘मैं उससे शादी भी कर लूंगा’, डेलनाज दारूवाला से उम्र के अंतर पर ट्रोल हुए सोराब बेदी ने दिया जवाब, बताया क्यों आर्काइव की तस्वीर

Sorab Bedi Trolling: ‘स्प्लिट्सविला 16’ फेम सोराब बेदी इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड डेलनाज दारूवाला के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। डेलनाज के साथ उनकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर आर्काइव किए जाने के बाद कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया और ‘धोखेबाज’ तक कहा। अब सोराब ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए न सिर्फ डेलनाज के साथ अपने रिश्ते की बात की, बल्कि दोनों के बीच उम्र के अंतर पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि डेलनाज उन्हें बेहद खूबसूरत लगती हैं और वह चाहें तो उनसे शादी भी कर सकते हैं।