9वीं क्लास में ही टीवी की दुनिया में ऐश्वर्या राय ने मार ली थी एंट्री, बच्चों से जुड़ा था विज्ञापन

Aishwarya Rai Birthday: पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड तक में अपने नाम का परचम लहराया है। ऐश्वर्या ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया था। साल 1994 में विश्व सुंदरियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाली ऐश्वर्या ने साल 1997 में तमिल फिल्म 'इरुवर' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इसी साल उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 'और प्यार हो गया' भी रिलीज हुई थी, लेकिन इन सबसे पहले ऐश्वर्या ने टीवी की दुनिया में कदम रखा लिया था।