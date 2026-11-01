“रहने के लिए छत नहीं थी और मैं सदमे में थी”, भारत वापसी के दिनों को याद कर भावुक हुईं सेलिना जेटली

सेलिना जेटली ने इस फिल्म के मिलने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि सितंबर की शुरुआत में वह सनी देओल के साथ एक इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुई थीं, जहां के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। उन्होंने साल 2003 में फिल्म 'खेल' में सनी देओल के साथ काम किया था। जब फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने वह वीडियो देखा, तो उन्होंने तुरंत सनी देओल को फोन करके पूछा कि क्या वीडियो में दिखने वाली महिला सेलिना ही हैं। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि सेलिना भारत वापस आ चुकी हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी कास्टिंग टीम को उनसे संपर्क करने के लिए कहा।