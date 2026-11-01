‘टेक्नोलॉजी का क्रेडिट भी रामायण को दे दिया?’ एलन मस्क की उड़ने वाली कार को रणबीर कपूर ने बताया ‘पुष्पक विमान’! यूजर्स ने लगाई क्लास

Ramayana Movie: 'रामायण: पार्ट वन' को लेकर इन दिनों रणबीर कपूर सुर्खियों में हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने एलन मस्क की उड़ने वाली कार की तुलना रामायण में वर्णित पुष्पक विमान से कर दी। उन्होंने कहा कि भारत ने 5,000 साल पहले ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली थी। उनका ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों को ये तुलना दिलचस्प लगी, तो कई यूजर्स ने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया।