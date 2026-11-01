‘रामायण’ में यश का खौफनाक अंदाज देख फैंस हुए हैरान, एक्टर बोले- पर्दे पर तहलका मचाने वाले हैं रावण!

Ranbir Kapoor Ramayana: 'रामायण' में रावण के किरदार में नजर आने वाले कन्नड़ अभिनेता यश का नया लुक सामने आ गया है। रविवार, 1 नवंबर को मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया, जिसमें यश लंका के राजा रावण के शाही अवतार में दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी लुक और फिल्म के विजुअल्स की चर्चा शुरू हो गई। कई फैंस ने यश की तारीफ करते हुए उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी उत्साह जताया है।