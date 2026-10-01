Thane: जिस बेटे को 12 साल की उम्र में खो दिया, उसकी मां को 4 साल बाद मिला 5 लाख का मुआवजा; ट्रिब्यूनल ने KDMC को ठहराया जिम्मेदार

ट्रिब्यूनल ने कहा कि 13 अगस्त 2019 को कोई लॉकडाउन नहीं था और KDMC कोविड के दौरान जारी सरकारी आदेश का हवाला देकर पुराने एक्सपायर लाइसेंस का लाभ नहीं उठा सकता। कोर्ट ने माना कि हादसे से संबंधित वाहन वैध ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलाया जा रहा था, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि KDMC को निजी एजेंसी की ओर से उपलब्ध कराए गए ड्राइवरों के लाइसेंस की जांच करनी चाहिए थी। चूंकि कचरा ट्रक KDMC का था, इसलिए तीसरे पक्ष के दुर्घटना दावे में नगर निकाय अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।