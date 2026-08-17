Chhattisgarh Rain: मूसलाधार बारिश से हसदेव नदी उफान पर, बांगो बांध के 9 गेट खोले गए, एक महिला तेज बहाव में बही

पामगढ़ क्षेत्र के कोसीर-ढाबाडीह टांगर डेम के पास लीलागर नदी पर बने एनीकट को पार करते समय जेवरा निवासी रमा बाई (40) तेज बहाव में बह गई। वह पैदल अपने मायके जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अमला और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। देर शाम तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया है, जिसे सोमवार सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से एनीकट पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया है।