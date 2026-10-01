Job Fair: छत्तीसगढ़ के 10 हजार युवाओं को रोजगार का मौका, 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर सकते है आवेदन

रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों और प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 9,463 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में 311 प्लेसमेंट कैंप और रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में आयोजित रोजगार मेलों में 5,314 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। वहीं 2025-26 में 245 प्लेसमेंट कैंप तथा रायपुर, बलौदाबाजार और दुर्ग में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 4,149 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। विभाग के मुताबिक, 2026 में सितंबर तक 224 प्लेसमेंट कैंप और रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है। इनमें 8,878 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आगामी राज्यस्तरीय रोजगार मेले से भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।