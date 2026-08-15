गांधी के साथ जेल गए 4 वीर, आज परिवार पेंशन-सम्मान को तरसे, जानें नारागांव के इन गुमनाम नायकों की कहानी

Independence Day 2026: देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन बालोद जिले के ग्राम नारागांव में आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले चार स्वतंत्रता सेनानियों के वारिस आज भी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। इनमें पीतांबर मंडावी, सुकालू राम करियाम, सरजूराम मंडावी और बिसाहू राम गावड़े शामिल हैं। चारों ने 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए जल सत्याग्रह में हिस्सा लिया और 24 दिन जेल की यातनाएं सहीं। अब ग्रामीणों की मांग पर गांव में इनकी प्रतिमाओं वाला स्मृति स्थल बनकर तैयार हो गया है। दूसरी ओर, इन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का कहना है कि उन्हें आज तक पेंशन और सम्मान का लाभ नहीं मिला।