बालोद के कॉलेज में 3 साल से प्राचार्य पद रिक्त, 33 पदों पर नहीं हुई भर्ती, विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर

Balod College: छत्तीसगढ़ राज्य बने 26 साल बीत गए। 4 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन जिले में उच्च शिक्षा बदहाली का शिकार है। सरकार और प्रशासन की उपेक्षा के कारण जिले के लीड कॉलेज शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय की हालत बदतर हो गई है। कॉलेज में न नियमित प्राचार्य है और न प्राध्यापक। पढ़ाई पूरी तरह संविदा और अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे चल रही है। मैनपावर का भारी अभाव है। बावजूद शासन-प्रशासन आंख मूंदे बैठा है।