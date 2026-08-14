14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालोद

बालोद के कॉलेज में 3 साल से प्राचार्य पद रिक्त, 33 पदों पर नहीं हुई भर्ती, विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर

Balod College Principal: कॉलेज में तीन साल से प्राचार्य का पद रिक्त है। प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक समेत 33 पद खाली हैं। स्टाफ की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Aug 14, 2026

Balod College

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय (photo Patrika)

Balod College: छत्तीसगढ़ राज्य बने 26 साल बीत गए। 4 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन जिले में उच्च शिक्षा बदहाली का शिकार है। सरकार और प्रशासन की उपेक्षा के कारण जिले के लीड कॉलेज शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय की हालत बदतर हो गई है। कॉलेज में न नियमित प्राचार्य है और न प्राध्यापक। पढ़ाई पूरी तरह संविदा और अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे चल रही है। मैनपावर का भारी अभाव है। बावजूद शासन-प्रशासन आंख मूंदे बैठा है।

कॉलेज में खाली पदों का आंकड़ा डराने वाला

प्राचार्य पद ढाई से 3 साल से रिक्त है। प्रभारी के भरोसे संचालन हो रहा है। प्राध्यापक के 8 पद स्वीकृत हैं, एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। सहायक प्राध्यापकों के 41 पद में से सिर्फ 16 पर नियुक्ति है और 25 पद रिक्त हैं। अतिथि व्याख्याताओं के सभी 31 पद रिक्त है।

भाजपा-कांग्रेस दोनों को भर्ती के लिए उठानी होगी आवाज

लीड कॉलेज में प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करानी है तो भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आवाज उठानी होगी। जब तक सरकार पर जनप्रतिनिधि दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार भी ध्यान नहीं देगी। उच्च शिक्षा की बदहाली का खामियाजा जिले के हजारों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।

विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर

अव्यवस्था के कारण इस बार यूजी की 1170 सीटों में से सिर्फ 700 सीटें ही भर पाई हैं। कई विद्यार्थी मजबूरी में दूसरे जिलों के कॉलेजों की ओर पलायन कर रहे हैं। छात्र संगठन हर साल आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देकर टाल देती है। विद्यार्थियों ने कहा कि लीड कॉलेज में अव्यवस्था चरम पर है। बिना नियमित स्टाफ के उच्च शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा।

18 कॉलेज हैं अधीन

यह कॉलेज जिले के 13 शासकीय और 5 निजी कॉलेज का लीड कॉलेज है। स्टाफ की कमी के कारण पढ़ाई के साथ अन्य 18 कॉलेजों का काम भी इसी कॉलेज के कर्मचारियों को करना पड़ता है। हर 6 महीने में शासन को समस्याओं की रिपोर्ट भेजी जाती है, लेकिन कार्रवाई शून्य।

रिक्त पदों की जानकारी हर साल शासन को भेजी जाती है। भर्ती शासन स्तर से ही होगी। इस बार भी जानकारी भेजी गई है।
डॉ. जेके खलको
प्रभारी प्राचार्य

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 04:14 pm

Published on:

14 Aug 2026 04:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / बालोद के कॉलेज में 3 साल से प्राचार्य पद रिक्त, 33 पदों पर नहीं हुई भर्ती, विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

120 साल पुराने ऐतिहासिक भवन आदमाबाद रेस्टहाउस को मिलेगा नया रूप

120 साल पुराने आदमाबाद रेस्ट हाउस के अब दिन फिरने वाले हैं। जल्द ही इस ऐतिहासिक भवन को खनिज न्यास निधि से संवारने का काम किया जाएगा।
Exclusive

Breaking News: सुबह-सुबह बालोद रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, हादसा या कुछ और? जांच जारी

Breaking News
बालोद

तरौद-दैहान बायपास सड़क परियोजना 14 साल से फाइलों में

7.80 किलोमीटर लंबी बनने वाली तरौद-दैहान बायपास सड़क परियोजना पिछले 14 साल से फाइलों में ही अटकी हुई है। इस योजना के पूरी होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी।
Exclusive

पीपरछेड़ी अस्पताल जर्जर : पांच साल से मौत के साये में मरीजों का उपचार

पीपरछेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है। यहां दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती है। जर्जर स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर नए भवन निर्माण की मांग भी की गई है, मगर अब तक प्रस्ताव लंबित है।
स्वास्थ्य

5 मिनट में एक एकड़ में कर सकेंगे खाद-दवा का छिड़काव, बालोद के किसान पिता-पुत्र ने बनाया देसी जुगाड़, जानें कैसे करता है काम

Farmer father son innovation
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.