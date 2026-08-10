तरौद-दैहान बायपास सड़क परियोजना 14 साल से फाइलों में

2012 से अब तक हर साल समीक्षा बैठक में परियोजना का जिक्र होता है, लेकिन जमीन पर काम शून्य है। नागरिकों का सवाल है कि आखिर निर्माण कब शुरू होगा। बढ़ते यातायात के कारण बालोद शहर की मुख्य सड़क पर दबाव बढ़ रहा है। दल्लीराजहरा, दुर्ग-झलमला, धमतरी, राजनांदगांव और डौंडीलोहारा जाने वाले ट्रक, हाईवा और मेटाडोर शहर के बीच से गुजरते हैं। बस स्टैंड, पेट्रोल पंप और गंजपारा-झलमला मार्ग पर कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारी वाहनों को शहर से बाहर निकालने पर हादसे 70 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे।