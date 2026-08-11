120 साल पुराने ऐतिहासिक भवन आदमाबाद रेस्टहाउस को मिलेगा नया रूप

बालोद जिला मुख्यालय से लगे आदमाबाद में स्थित 120 साल पुराने रेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पर्यटन विभाग के बाद अब इस ऐतिहासिक भवन की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग ने संभाल ली है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर खनिज न्यास निधि से रेस्ट हाउस के उजड़े उद्यान को संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। फुटपाथ को दुरुस्त किया गया है और परिसर की साफ-सफाई की जा रही है। इस पर लगभग 21 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन 4 वर्षों से खंडहर पड़े रेस्ट हाउस को उपयोग में लाने की पहल कर रहे हैं।