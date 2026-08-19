Bhilai News: कॉलेजों में दाखिले की तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक मिलेगा मौका, 15 हजार से ज्यादा सीटें खाली

सबसे अधिक सीटें बीएससी में खाली हैं। सामान्य बीएससी की कुल 18,110 सीटों में से 15,179 सीटें अब भी रिक्त हैं। हालांकि कंप्यूटर साइंस, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कुछ लोकप्रिय विषयों में सीटें काफी कम बची हैं। दुर्ग के प्रमुख साइंस कॉलेज में भी बीएससी की करीब 80 फीसदी सीटें खाली होने की जानकारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में भी बीएससी सहित कई पारंपरिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की गुंजाइश है।