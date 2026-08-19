Bhilai: कांवड़ यात्रा में महिला-बच्चों पर केमिकल अटैक, पूर्व प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम, जानें वजह

सूचना मिलते ही एसएसपी विजय अग्रवाल, नंदिनी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से कपड़ा, पेंट लगा डिब्बा और मिट्टी के नमूने जब्त किए। प्राथमिक जांच में डिब्बे में बैटरी का केमिकल पाए जाने की पुष्टि हुई। घटना के बाद कांवड़ यात्रा में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही एसएसपी विजय अग्रवाल, नंदिनी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से कपड़ा, पेंट लगा डिब्बा और मिट्टी के नमूने जब्त किए। प्राथमिक जांच में डिब्बे में बैटरी का केमिकल पाए जाने की पुष्टि हुई।