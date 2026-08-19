Maths Parks in Chhattisgarh: बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट वाले 4 स्कूलों में बनेंगे मैथ्स पार्क, खेल-खेल में गणित सीखेंगे बच्चे

मैथ्स पार्क की अवधारणा का सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों के मन से गणित का डर खत्म करना है। अक्सर बच्चे गणित को कठिन विषय मानकर उससे दूरी बनाने लगते हैं। कई बार किसी फार्मूले या नियम को समझने के बजाय उसे याद कर परीक्षा में लिखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। मैथ्स पार्क में इसी तरीके को बदलने की कोशिश की जाएगी। यहां बच्चों को गणित के नियमों और अवधारणाओं को वास्तविक गतिविधियों के माध्यम से समझाया जाएगा। इससे विद्यार्थी यह समझ सकेंगे कि गणित केवल किताबों में दिए गए सवालों और सूत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका लगातार इस्तेमाल होता है।