RDA Allotment Rules: रायपुर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट! RDA ने बढ़ाईं कीमतें, बदले नियम

बैठक में तय किया गया कि आरडीए की नई वेबसाइट के माध्यम से हितग्राही घर बैठे ऑनलाइन किस्त जमा कर सकेंगे। इसके अलावा उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। बोर्ड ने बोरियाखुर्द योजना में लंबे समय से किस्त जमा नहीं करने वाले करीब 1100 आवंटियों के आवंटन निरस्त कर प्लॉटों को दोबारा बेचने का निर्णय लिया है। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्लॉटों के विक्रय और हस्तांतरण पर 10 वर्ष तक रोक लगाने का फैसला भी किया गया है, ताकि वास्तविक पात्र हितग्राहियों को ही इसका लाभ मिल सके।