छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेटे-बहू को माता-पिता का घर खाली करना होगा, आदेश जारी

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संपत्ति के अधिकार या स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है, तो उसका समाधान सिविल कोर्ट में किया जा सकता है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश पूरी तरह वैध हैं। इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश से यह संदेश दिया है कि यदि बुजुर्ग माता-पिता अपने ही घर में प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं, तो कानून उनके सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का अधिकार देता है।