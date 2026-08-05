जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने ली भाई-बहन की जान, एक साथ उठी अर्थी देखकर नम हुईं आंखें

छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जांजगीर-चांपा का यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक लापरवाही से वाहन चलाने के कारण लोगों की जान जाती रहेगी। तेज रफ्तार कार ने एक परिवार से उनके दो सदस्यों को छीन लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब यह देखना होगा कि पुलिस जांच में हादसे के लिए जिम्मेदार चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।