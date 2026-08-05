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जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने ली भाई-बहन की जान, एक साथ उठी अर्थी देखकर नम हुईं आंखें

Janjgir Champa Accident News: एक पल में उजड़ गया परिवार... जिस घर में खुशियां थीं, वहां अब मातम पसरा है। जांजगीर-चांपा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भाई-बहन की जान चली गई।
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जांजगीर चंपा

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Khyati Parihar

Aug 05, 2026

Road Accident

कार ने ली भाई-बहन की जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों से दर्दनाक दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले से एक हृदयविदारक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से भाई-बहन की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

यह दर्दनाक घटना जिले के बलौदा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ग्राम जावलपुर में हुए इस भीषण सड़क हादसे में 21 वर्षीय खुशी और 34 वर्षीय विनोद कुमार ने अपनी जान गंवा दी। दोनों रिश्ते में भाई-बहन थे। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

दहकोनी से जावलपुर जाते समय हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक भाई-बहन दहकोनी गांव से जावलपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जावलपुर मेन रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार चालक काफी तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई-बहन सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और घायलों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया।

मौके पर पहुंची बलौदा पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही बलौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को परिजनों को सौंप दिया। वहीं, पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और दुर्घटना में शामिल वाहन चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

एक साथ उठी भाई-बहन की अर्थी, रो पड़ा परिवार

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम छा गया है। भाई-बहन की एक साथ अंतिम विदाई देखकर गांव के लोगों की आंखें नम हो गईं। जिस घर में खुशियां थीं, वहां अब सिर्फ दुख और सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि यह हादसा बेहद दुखद है और एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जांजगीर-चांपा का यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक लापरवाही से वाहन चलाने के कारण लोगों की जान जाती रहेगी। तेज रफ्तार कार ने एक परिवार से उनके दो सदस्यों को छीन लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब यह देखना होगा कि पुलिस जांच में हादसे के लिए जिम्मेदार चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

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Updated on:

05 Aug 2026 04:17 pm

Published on:

05 Aug 2026 04:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने ली भाई-बहन की जान, एक साथ उठी अर्थी देखकर नम हुईं आंखें

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