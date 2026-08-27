BTech Students Transfer: YITM के छात्रों को मिला नया कॉलेज, 68 BTech विद्यार्थियों का CSVTU ने किया ट्रांसफर

CSVTU ने विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। नियमित बीटेक विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा की पात्रता पूरी करने के बाद ही मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति होगी। इसी तरह डिटेंड श्रेणी के विद्यार्थियों को भी निर्धारित सेमेस्टर परीक्षा की पात्रता पूरी करनी होगी। पात्रता पूरी होने के बाद ही वे मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय के इस फैसले से YITM के 68 विद्यार्थियों की पढ़ाई दोबारा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब विद्यार्थियों को 1 सितंबर तक नए संस्थान में प्रवेश लेकर आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।