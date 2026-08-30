Pharmacy Admission: छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार खत्म, 1 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग, शेड्यूल जारी

Chhattisgarh Pharmacy Colleges: प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन एक से पांच सितंबर तक होंगे। छह सितंबर को मेरिट सूची जारी की जाएगी और सात सितंबर को दावा-आपत्ति का मौका मिलेगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद आठ सितंबर को सीटों का पहला आवंटन होगा। आवंटित सीट पर 9 से 11 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा।