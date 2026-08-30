Pharmacy Admission: छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार खत्म, 1 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग, शेड्यूल जारी

फार्मेसी कॉलेजों में शुरू होगी काउंसलिंग (photo Patrika)
Chhattisgarh Pharmacy Colleges: प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन एक से पांच सितंबर तक होंगे। छह सितंबर को मेरिट सूची जारी की जाएगी और सात सितंबर को दावा-आपत्ति का मौका मिलेगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद आठ सितंबर को सीटों का पहला आवंटन होगा। आवंटित सीट पर 9 से 11 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा।
दूसरे चरण के लिए 13 से 16 सितम्बर तक पंजीयन होंगे। मेरिट सूची 17 सितम्बर को जारी होगी और 18 सितंबर शाम पांच बजे तक दावा-आपत्ति की जा सकेगी। 19 सितंबर को सीट आवंटन के बाद 20 से 22 सितंबर तक संबंधित कॉलेज में प्रवेश लेना होगा।
सीटें खाली रहने पर तीसरे चरण की काउंसलिंग संस्था स्तर पर होगी। इसके लिए 24 से 26 सितंबर तक पंजीयन और 27 सितंबर को मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थी को 28 सितंबर सुबह 10 बजे संबंधित कॉलेज में उपस्थित होना होगा। प्रवेश प्रक्रिया 28 सितम्बर दोपहर एक बजे से 29 सितम्बर दोपहर एक बजे तक चलेगी।
एक पाठ्यक्रम के लिए एक अभ्यर्थी का केवल एक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक चरण के लिए अलग पंजीयन जरूरी होगा। दूसरे चरण में पंजीयन करने पर पहले चरण में लिया गया प्रवेश स्वत: निरस्त माना जाएगा। संस्था स्तर की काउंसलिंग में अभ्यर्थी केवल एक संस्था का चयन कर सकेगा, हालांकि वहां उपलब्ध पाठ्यक्रमों के विकल्प भर सकेगा।
सीट आवंटन अस्थायी होगा। संस्था और पाठ्यक्रम आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित कॉलेज में जाकर मूल दस्तावेजों का परीक्षण और सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल और दिशा-निर्देश तकनीकी शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट और प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
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