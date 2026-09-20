Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा फैसला, इन 20 नेताओं का निष्कासन रद्द, देखें पूरी सूची

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा फैसला (Photo Source- Patrika File Photo)
Congress Expulsion Revoked: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने संगठन से जुड़े मामलों को लेकर अहम फैसला लिया है। 18 सितंबर 2026 को हुई समिति की बैठक में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से निष्कासित किए गए 20 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश में संबंधित कांग्रेसजनों के नाम शामिल किए गए हैं।
आदेश में शामिल नेताओं में आनंद कुकरेजा (रायपुर), विनय चोपड़ा (मुंगेली), पूनम पाण्डेय (रायपुर), विशाल रजानी (रायपुर), गोरेलाल सिन्हा (गरियाबंद), राघोवा महाड़िक (गरियाबंद), भविष्य प्रधान (गरियाबंद), ऋतिक सिन्हा (गरियाबंद), भानुप्रताप साहू (गरियाबंद), सुशील सोनी (गरियाबंद), सगीर खान (कोंडागांव), सिद्धार्थ डोंगरे (राजनांदगांव), राजेश गुप्ता (राजनांदगांव), जितेश सिमनकर (राजनांदगांव), सुनीता सिन्हा (राजनांदगांव), सकूर चौहान (राजनांदगांव), आशीष सोनकर (राजनांदगांव), शशांक डोंगरे (राजनांदगांव), श्यामबती सिन्हा (राजनांदगांव) और अंजू बंजारे (राजनांदगांव) के नाम शामिल हैं।
आदेश में इन सभी के संबंध में निष्कासन रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशासन) मलकीत सिंह गैंदू के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
जारी आदेश में शामिल कांग्रेसजनों का संबंध प्रदेश के विभिन्न जिलों से है। सूची में रायपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडागांव और राजनांदगांव सहित अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े नाम शामिल हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अनुशासन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित कांग्रेसजनों का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आदेश प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशासन) मलकीत सिंह गैंदू की ओर से जारी किया गया है। पार्टी की ओर से जारी यह पहली सूची है। इससे पहले अलग-अलग कारणों से निष्कासित किए गए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन में वापस लेने की प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की गई है।
इधर, बलौदाबाजार के राजपुर क्षेत्र में कांग्रेस संगठन से जुड़ी एक और गतिविधि सामने आई है। क्षेत्र के 8 युवाओं ने विधायक इंद्र साव की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। एक ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने पूर्व में निष्कासित 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं का निष्कासन समाप्त किया है, वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार के राजपुर क्षेत्र में 8 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है।
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