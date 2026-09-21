रायपुर में 25 रास्ते बंद! सुबह 5 से रात 2 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक, ट्रैफिक का नया आदेश जारी

Raipur Traffic Police: शहर में गणेशोत्सव की धूम है। पंडालों में श्रद्धालुओं भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके चलते कई जगह जाम की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए रायपुर पुलिस ने शहर के 25 मार्गों में भारी व बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। रिंग नंबर-1 और 2 से शहर की ओर आने वाले भारी-मध्यम वाहनों के प्रवेश पर सुबह 5 से रात 12 तक प्रतिबंध है। अब इसे दो घंटे बढ़ा कर रात 2 बजे तक कर दिया गया है।