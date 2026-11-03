Indian Air Force Land Dispute: दिल्ली में वायुसेना की 40 एकड़ जमीन पर खींचतान, रिटायरमेंट से पहले पूर्व एयर चीफ ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी

Indian Air Force Land Dispute: देश की राजधानी में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित वायुसेना की जमीन को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना के बीच खींचतान का मामला सामने आया है। विवाद की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सेवानिवृत्ति से ठीक पांच दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस जमीन पर वायुसेना का नियंत्रण बरकरार रखने की मांग की थी। करीब 40 एकड़ में फैले इस परिसर का मामला अब नए वायुसेना प्रमुख के सामने भी चुनौती बन सकता है।