मुख्यमंत्री विजय ने पलट दिया पूरा गेम! तमिलनाडु में रातों-रात 25 विधायकों ने EPS की पीठ में घोंपा छुरा

उन्होंने कहा, 'अन्नाद्रमुक की ओर से 25 विधायकों ने टीवीके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का समर्थन किया है। टीवीके का समर्थन न करने के प्रस्ताव पर 47 विधायकों के हस्ताक्षर की बात कहकर ईपीएस झूठ बोल रहे हैं। 47 विधायकों ने इस प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किए? ईपीएस ऐसा दावा कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रस्ताव को लेकर ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं। ईपीएस ने स्पीकर को जो पत्र दिया है वह पूरी तरह फर्जी है।' उन्होंने कहा, 'वह यह भी दावा कर रहे हैं कि हमारे विधायकों ने विधानसभा नेता, उपनेता और व्हिप की घोषणा करने के लिए हस्ताक्षर करके अनुमति दी है, लेकिन हमारे विधायकों ने किसी अन्य कारण से हस्ताक्षर किए थे, न कि उस कारण के लिए जिसका दावा एडापड्डी पलानीस्वामी कर रहे हैं।"