PM मोदी बोले- ‘तेल बचाओ’, BJP नेता बोले- काफिला निकालो!, मंत्री ने रोड पर निकाली 700 गाड़ियां

BJP Leader 700 Cars Convoy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच देश से पेट्रोल-डीजल बचाने और सादगी की भावुक अपील कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश में उनकी ही पार्टी के नेता 700 गाड़ियों के काफिले से धुआं उड़ाकर मोदी की साख को चुनौती दे रहे थे। पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में बहुत गंभीरता से कहा था कि दुनिया में युद्ध के हालात हैं, इसलिए भारतीय नागरिक पेट्रोल-डीजल बचाएं, कारपूलिंग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। लेकिन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को शायद यह सुनाई नहीं दिया।