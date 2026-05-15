कोलकाता में अमित शाह करेंगे बड़ा प्लान तैयार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी होगी बातचीत

Amit Shah Bengal Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के शनिवार को कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों से मुलाकात करने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बैठक में बंगाल में नई सरकार की दिशा, संगठन की रणनीति और आगामी पांच वर्षों के लिए प्राथमिकताओं का विस्तृत खाका तैयार किया जा सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी, अमित शाह शुक्रवार रात कोलकाता पहुंच सकते हैं और शनिवार को विधायकों के साथ बैठक होने की पूरी संभावना है।