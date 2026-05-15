कोलकाता में अमित शाह करेंगे बड़ा प्लान तैयार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी होगी बातचीत

अमित शाह (ANI)
Amit Shah Bengal Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के शनिवार को कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों से मुलाकात करने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बैठक में बंगाल में नई सरकार की दिशा, संगठन की रणनीति और आगामी पांच वर्षों के लिए प्राथमिकताओं का विस्तृत खाका तैयार किया जा सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी, अमित शाह शुक्रवार रात कोलकाता पहुंच सकते हैं और शनिवार को विधायकों के साथ बैठक होने की पूरी संभावना है।
प्रस्तावित बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित सभी 207 विधायक और वरिष्ठ प्रदेश नेता शामिल हो सकते हैं। इस दौरान सरकार और संगठन दोनों के लिए अगले पांच सालों के लक्ष्य तय किए जाने की संभावना है। हालांकि, बैठक का स्थान और समय अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक, अब तक केवल पांच मंत्रियों को ही विभाग आवंटित किए गए हैं। ऐसे में भाजपा नेतृत्व जल्द से जल्द बाकी मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप देना चाहता है। माना जा रहा है कि अमित शाह इस बैठक में संभावित मंत्रियों के नामों और उनके विभागों पर भी गहन चर्चा कर सकते हैं।
रासबिहारी से विधायक स्वपन दासगुप्ता को हाल ही में शिक्षा विभाग के विकास भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते देखा गया है। इसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी तरह, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष और सूरी के विधायक जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के नाम भी संभावित मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर चर्चा में हैं।
भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता ने द टेलीग्राफ से बातचीत में कहा कि जनता ने तृणमूल कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और वाम मोर्चा सरकार की नीतियों से असंतोष के चलते भाजपा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, अमित शाह पार्टी विधायकों को स्पष्ट संदेश देंगे कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस या पूर्व वाम मोर्चा सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह अलग और पारदर्शी शासन मॉडल अपनाना होगा।
राज्य सरकार ने हाल ही में अवैध टोल गेट और अनधिकृत पार्किंग व्यवस्था को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही शहरी विकास एवं नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की 128 नगर निकायों को ठेकेदारों के लंबित भुगतान रोकने और पहले कार्य गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है।
चुनावी सफलता के बाद बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं, जिससे संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखना पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी में शामिल न किया जाए। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी अमित शाह की बैठक में स्पष्ट रणनीति तय की जाएगी।
बैठक से पहले बंगाल मामलों के प्रभारी सुनील बंसल शुक्रवार को पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ कई दौर की बैठकों में रणनीति पर चर्चा करेंगे।
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