केरल की नई सरकार का बड़ा ऐलान: महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात, बुजुर्गों के लिए बनेगा देश का पहला विशेष विभाग

UDF : केरल में नवगठित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार ने सत्ता संभालते ही राज्य की जनता के लिए लोक-कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित नई कैबिनेट की पहली बैठक में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस बीच, केंद्र सरकार ने भी राज्य के विकास के लिए हरसंभव मदद देने का भरोसा जताया है, लेकिन साथ ही केंद्रीय योजनाओं को सही तरीके से जमीन पर उतारने की नसीहत भी दी है।