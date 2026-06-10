Patrika Survey: मोदी सरकार के 12 साल पूरे, 51% लोग मानते है 12 साल में बेहतर हुआ जीवन

पिछले दो साल में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हरियाणा, महाराष्ट्र व असम में बंपर जीत के बाद फिर से सरकार बनाई वहीं पश्चिम बंगाल में पहली बार सता हासिल कर इतिहास बना दिया। बिहार में भी एनडीए जीता और पहली बार भाजपा का सीएम बना। पत्रिका सर्वे के अनुसार 635 लोग मानते है कि मोदी सरकार ने उत्कृष्ट अच्छा काम किया है। मोदी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने, किसानों की आय दोगुनी करने, समान नागरिक कानून (UCC), एक देश एक चुनाव लागू करने का वादा निभाना बड़ी चुनौती है।