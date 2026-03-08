8 मार्च 2026,

टेक्नोलॉजी

MacBook Air M2 पर बड़ा डिस्काउंट, लॉन्च कीमत से करीब 57 हजार सस्ता हुआ Apple का लैपटॉप

MacBook Air M2 Price Drop India: Apple के MacBook Air M2 लैपटॉप पर बड़ा डिस्काउंट, 16GB RAM और M2 चिप वाला यह लैपटॉप अब लॉन्च कीमत से करीब 57 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 08, 2026

MacBook Air M2 Price Drop India

MacBook Air M2 Price Drop India (Image: Apple)

MacBook Air M2 Price Drop India: अगर आप नया लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं और Apple का डिवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। MacBook Air M2 पर इन दिनों बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। लॉन्च के समय जिस लैपटॉप की कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा थी, वह अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काफी कम दाम में उपलब्ध है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लैपटॉप की कीमत में करीब 57 हजार रुपये तक की कटौती देखी जा रही है। ऐसे में जो यूजर्स Apple का प्रीमियम लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है।

लॉन्च कीमत से काफी कम हुई कीमत

Apple ने MacBook Air M2 को साल 2022 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। उस समय इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1,19,900 रुपये रखी गई थी।

अब कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसका 16GB RAM वेरिएंट करीब 69 हजार रुपये के आसपास लिस्ट किया गया है। इस तरह लॉन्च कीमत की तुलना में इस लैपटॉप पर लगभग 57 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। बैंक ऑफर्स और कार्ड डिस्काउंट के जरिए कीमत और कम हो सकती है।

M2 चिप के साथ दमदार परफॉर्मेंस

MacBook Air M2 में Apple की M2 चिप दी गई है, जिसमें 8-कोर CPU और 8-कोर GPU मिलता है। यह चिप रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है।

इस मॉडल में 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 256GB SSD स्टोरेज मिलता है, जिससे सिस्टम स्मूद तरीके से काम करता है।

डिस्प्ले और डिजाइन

MacBook Air M2 में 13.6-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्राइट और शार्प विजुअल्स प्रदान करता है। इसमें नॉच डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है।

लगभग 1.24 किलोग्राम वजन वाला यह लैपटॉप काफी हल्का और पोर्टेबल है। यह मिडनाइट, स्टारलाइट, सिल्वर और स्पेस ग्रे जैसे रंगों में उपलब्ध है।

कनेक्टिविटी और पोर्ट

लैपटॉप में MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें दो Thunderbolt पोर्ट और एक हेडफोन जैक भी मिलता है। इससे यूजर्स को अलग-अलग डिवाइस कनेक्ट करने में सुविधा मिलती है।

सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट

MacBook Air M2 को साल 2022 में लॉन्च किया गया था और फिलहाल यह macOS के लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है। हालांकि समय के साथ पुराने मॉडलों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट सीमित हो सकते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले इस पहलू को ध्यान में रखना जरूरी है।

खरीदने से पहले ध्यान में रखें ये बात

अगर आप Apple का हल्का और पावरफुल लैपटॉप कम कीमत में लेना चाहते हैं, तो MacBook Air M2 पर मिल रहा यह डिस्काउंट अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि खरीदने से पहले ऑफर, बैंक डिस्काउंट और उपलब्ध वेरिएंट की जानकारी जरूर जांच लें।

