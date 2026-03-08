MacBook Air M2 पर बड़ा डिस्काउंट, लॉन्च कीमत से करीब 57 हजार सस्ता हुआ Apple का लैपटॉप

MacBook Air M2 Price Drop India: अगर आप नया लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं और Apple का डिवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। MacBook Air M2 पर इन दिनों बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। लॉन्च के समय जिस लैपटॉप की कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा थी, वह अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काफी कम दाम में उपलब्ध है।