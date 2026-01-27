27 जनवरी 2026,

मंगलवार

टेक्नोलॉजी

Apple AirTag 2 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और नए फीचर्स की पूरी डिटेल

Apple AirTag 2 भारत में लॉन्च हो गया है। जानें इसकी कीमत, नए फीचर्स, बेहतर रेंज, तेज साउंड और Apple Watch सपोर्ट से जुड़ी पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 27, 2026

Apple AirTag 2 India launch

Apple AirTag 2 India launch (Image: Apple)

Apple AirTag 2 India Launch: टेक दिग्गज Apple ने आधिकारिक तौर पर अपना नया AirTag (2nd Generation) लॉन्च कर दिया है। साल 2021 में पहली बार पेश किए गए AirTag के बाद यह इसका पहला बड़ा अपडेट है। इस नए वर्जन में कंपनी ने खास तौर पर रेंज, साउंड और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस किया है।

Apple AirTag 2 Features: कैसे हैं एप्पल एयरटैग के फीचर्स

लंबी रेंज और बेहतर चिप: नए AirTag में सेकंड-जेनरेशन अल्ट्रा वाइडबैंड (UWB) चिप का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के अनुसार, इसकी प्रिसिजन फाइंडिंग क्षमता पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है, जिससे यूजर अपने सामान की लोकेशन ज्यादा सटीक तरीके से ढूंढ पाएंगे।

बेहतर साउंड क्वालिटी: पहले कई बार डिवाइस बैग या बंद जगह में होने पर आवाज साफ सुनाई नहीं देती थी। इसे ध्यान में रखते हुए Apple ने नए AirTag में पहले के मुकाबले ज्यादा तेज स्पीकर दिया है। कंपनी का कहना है कि अब इसकी आवाज पहले से ज्यादा दूर तक सुनाई देती है।

Apple Watch से ढूंढना हुआ मुमकिन: पहली बार यूजर Apple Watch Series 9, Ultra 2 और उसके बाद के मॉडल्स के जरिए भी AirTag को सीधे ट्रैक कर पाएंगे। इसके लिए हर बार फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी।

आसान शेयरिंग और प्राइवेसी: नए AirTag में शेयर आइटम लोकेशन फीचर दिया गया है। अगर आपका सामान (जैसे एयरलाइन लगेज) कहीं खो जाता है, तो आप उसकी लोकेशन सुरक्षित तरीके से एयरलाइन या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। Apple के मुताबिक, इसमें यूजर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं।

डिजाइन वही, लेकिन फीचर्स और सस्टेनेबिलिटी में सुधार

दिखने में नया AirTag पुराने मॉडल जैसा ही कॉम्पैक्ट और बटन के आकार का है, ताकि पहले से मौजूद एक्सेसरीज (जैसे की-रिंग आदि) इसके साथ पहले की तरह इस्तेमाल की जा सकें। कंपनी के अनुसार, इसे बनाने में 85% रीसाइकिल्ड प्लास्टिक और 100% रीसाइकिल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।

Apple Airtag 2 Price: भारत में कीमत और उपलब्धता

  • सिंगल डिवाइस: 3,790 रुपये
  • 4 का पैक: 12,900 रुपये

यह नया AirTag जल्द ही Apple की आधिकारिक वेबसाइट और स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ग्राहक चाहें तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस पर अपना नाम या पसंदीदा इमोजी भी बनवा सकते हैं।

Aadhaar App Full Version: आधार कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, जानिए 28 जनवरी से क्या-क्या बदलने वाला है?
टेक्नोलॉजी
Aadhaar App Full Version

27 Jan 2026 01:08 pm

