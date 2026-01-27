Apple AirTag 2 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और नए फीचर्स की पूरी डिटेल

Apple AirTag 2 India Launch: टेक दिग्गज Apple ने आधिकारिक तौर पर अपना नया AirTag (2nd Generation) लॉन्च कर दिया है। साल 2021 में पहली बार पेश किए गए AirTag के बाद यह इसका पहला बड़ा अपडेट है। इस नए वर्जन में कंपनी ने खास तौर पर रेंज, साउंड और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस किया है।