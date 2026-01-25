25 जनवरी 2026,

रविवार

टेक्नोलॉजी

Aadhaar App Full Version: आधार कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, जानिए 28 जनवरी से क्या-क्या बदलने वाला है?

Aadhaar App Full Version 28 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। अब आधार कार्ड में नाम और ईमेल सुधारने के लिए सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। जानें नए फीचर्स की पूरी जानकारी।

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 25, 2026

Aadhaar App Full Version

Aadhaar App Full Version (Image: Gemini)

Aadhaar App Full Version: आधार कार्ड आज के समय में सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल लाइफ की चाबी बन चुका है। लेकिन इसमें जरा सी गलती, जैसे नाम की स्पेलिंग या गलत ईमेल आईडी, ठीक करवाने के लिए आधार सेंटर की दौड़ लगानी पड़ती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इस पूरी प्रक्रिया को बदलने जा रहा है। आगामी 28 जनवरी 2026 को आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च होने वाला है, जो आम आदमी की कई मुश्किलें आसान कर देगा।

नाम और ईमेल अपडेट होगा आसान

मौजूदा आधार ऐप में अभी तक मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट करने जैसी कुछ सीमित सुविधाएं ही थीं। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 जनवरी को लॉन्च होने वाले नए वर्जन में नाम (Name) और ईमेल (Email) सुधारने का विकल्प भी एक्टिव हो सकता है। इसका मतलब है कि अब आपको नाम में सुधार के लिए किसी सेंटर पर जाकर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। आप अपने स्मार्टफोन से ही जरूरी दस्तावेज अपलोड कर इन्हें अपडेट कर पाएंगे।

होटल चेक-इन और वेरिफिकेशन का नया तरीका

UIDAI ने संकेत दिए हैं कि इस नए ऐप के आने के बाद फिजिकल आधार कार्ड (प्लास्टिक या कागज वाला कार्ड) जेब में रखने की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी। लोग अपने फोन के जरिए ही होटल में चेक-इन कर सकेंगे। इसके अलावा, ऐप में एक ऐसा QR कोड वेरिफिकेशन सिस्टम आ रहा है जिससे आप दूसरों के आधार को भी वेरिफाई कर पाएंगे। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत काम का होगा जो किराएदार या घरेलू सहायकों की पहचान की तुरंत पुष्टि करना चाहते हैं।

सुरक्षा और सरलता का संगम नए ऐप को बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन (Face RD) का फीचर होगा, जिससे बिना ओटीपी के भी काम आसान हो जाएगा।

