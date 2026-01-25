Aadhaar App Full Version: आधार कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, जानिए 28 जनवरी से क्या-क्या बदलने वाला है?

UIDAI ने संकेत दिए हैं कि इस नए ऐप के आने के बाद फिजिकल आधार कार्ड (प्लास्टिक या कागज वाला कार्ड) जेब में रखने की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी। लोग अपने फोन के जरिए ही होटल में चेक-इन कर सकेंगे। इसके अलावा, ऐप में एक ऐसा QR कोड वेरिफिकेशन सिस्टम आ रहा है जिससे आप दूसरों के आधार को भी वेरिफाई कर पाएंगे। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत काम का होगा जो किराएदार या घरेलू सहायकों की पहचान की तुरंत पुष्टि करना चाहते हैं।