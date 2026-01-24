Fake Medicine Check: दवा असली है या नकली? संदेह है तो अपने फोन से तुरंत ऐसे करें चेक

Fake Medicine Check via QR Code: बाजार में जब हम दवा खरीदने जाते हैं, तो मन में एक डर हमेशा रहता है कि कहीं दवा नकली तो नहीं? असल में, असली और नकली दवा का फर्क पहचानना किसी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। लेकिन अब आपकी इस सिरदर्दी का समाधान आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन में ही छिपा है।