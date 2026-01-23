वाहन मालिक ध्यान दें! मोबाइल पर आए चालान के SMS को न करें क्लिक, एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी

Fake Traffic Challan Scam: अगर आप बाइक या कार चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। आजकल सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा खतरा आपके मोबाइल फोन में आने वाले एक साधारण से दिखने वाले SMS से है। डिजिटल दौर के शातिर ठगों ने अब लोगों को लूटने का एक नया और डरावना रास्ता निकाल लिया है, जिसे फेक चालान स्कैम कहा जा रहा है।