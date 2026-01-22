Redmi Note 15 Pro: 200MP कैमरा और 6500mAh की बैटरी… रेडमी की नई सीरीज मिलेंगे ये खास फीचर्स

Redmi Note 15 Pro Launch Date in India (Image: Xiaomi)
Redmi Note 15 Pro Launch Date in India: स्मार्टफोन बाजार में शाओमी (Xiaomi) अपनी सबसे लोकप्रिय नोट सीरीज को एक नए और पावरफुल अवतार में पेश करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 29 जनवरी को भारत में Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ लॉन्च किए जाएंगे। इस बार कंपनी का मुख्य फोकस न केवल कैमरे पर है, बल्कि बैटरी लाइफ और फोन की मजबूती को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
अगर आप मिड-रेंज में एक ऐसा फोन तलाश रहे हैं जो लंबे समय तक साथ दे, तो इस सीरीज के तकनीकी पहलुओं को समझना आपके लिए जरूरी है।
Redmi Note 15 Pro+ में कंपनी ने 6500mAh की विशाल सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी है। यहां तकनीकी खूबी यह है कि सिलिकॉन-कार्बन तकनीक के कारण बैटरी की क्षमता तो बढ़ गई है, लेकिन फोन का वजन और मोटाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है।
इसे तेजी से चार्ज करने के लिए 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प फीचर 22.5W की रिवर्स चार्जिंग है। इसका मतलब है कि अगर आपकी स्मार्टवॉच या ईयरबड्स की बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप अपने फोन से ही उन्हें चार्ज कर पाएंगे। यह फीचर इस फोन को एक पोर्टेबल पावरबैंक की तरह काम करने की ताकत देता है।
अक्सर फोन के पानी में गिरने या धूल से खराब होने का डर रहता है। Redmi Note 15 Pro+ को IP69K रेटिंग मिली है, जो फिलहाल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे ऊंची रेटिंग मानी जाती है। यह रेटिंग फोन को न केवल पानी की गहराई से बचाती है, बल्कि तेज दबाव और उच्च तापमान वाली पानी की बौछारों से भी सुरक्षित रखती है। इसके साथ ही टाइटन स्ट्रक्चर और गोरिल्ला ग्लास 2 की सुरक्षा इसे फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए तैयार करती है।
दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.83-इंच की 1.5K ओलेड (OLED) स्क्रीन दी गई है। इसकी ब्राइटनेस 3200 निट्स तक जा सकती है, जिसका सीधा फायदा यह है कि तेज धूप में भी आपको स्क्रीन पर सब कुछ साफ नजर आएगा। गेमिंग और स्क्रॉलिंग को स्मूद बनाने के लिए इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है।
फोटोग्राफी के लिए इस सीरीज में 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है, जो रेडमी की नोट सीरीज की पहचान बन चुका है। हालांकि, दोनों मॉडल्स के प्रोसेसर में अंतर रखा गया है।
दोनों ही प्रोसेसर अपनी कैटेगेरी में कुशल हैं और 12GB तक की रैम के साथ बेहतर मल्टीटास्किंग का अनुभव दे सकते हैं।
29 जनवरी को लॉन्च होने के बाद ये स्मार्टफोन Amazon, mi.com और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने संकेत दिए हैं कि शुरुआती ग्राहकों को लॉन्च ऑफर के तहत Redmi Watch Move स्मार्टवॉच मुफ्त मिल सकती है। हालांकि, कीमत को लेकर स्थिति लॉन्च के दिन ही साफ होगी, लेकिन फीचर्स को देखते हुए यह सीरीज प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है।
