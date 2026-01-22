Redmi Note 15 Pro: 200MP कैमरा और 6500mAh की बैटरी… रेडमी की नई सीरीज मिलेंगे ये खास फीचर्स

Redmi Note 15 Pro Launch Date in India: स्मार्टफोन बाजार में शाओमी (Xiaomi) अपनी सबसे लोकप्रिय नोट सीरीज को एक नए और पावरफुल अवतार में पेश करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 29 जनवरी को भारत में Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ लॉन्च किए जाएंगे। इस बार कंपनी का मुख्य फोकस न केवल कैमरे पर है, बल्कि बैटरी लाइफ और फोन की मजबूती को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं।