टेक्नोलॉजी

Redmi Note 15 Pro: 200MP कैमरा और 6500mAh की बैटरी… रेडमी की नई सीरीज मिलेंगे ये खास फीचर्स

भारत में Redmi Note 15 Pro की लॉन्चिंग डेट कन्फर्म हो गई है। 200MP कैमरा और 6500mAh की विशाल बैटरी से लैस इस सीरीज में क्या कुछ नया मिलेगा? प्रोसेसर से लेकर डिस्प्ले तक, हर तकनीकी पहलू को यहां विस्तार से समझें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 22, 2026

Redmi Note 15 Pro Launch Date in India

Redmi Note 15 Pro Launch Date in India (Image: Xiaomi)

Redmi Note 15 Pro Launch Date in India: स्मार्टफोन बाजार में शाओमी (Xiaomi) अपनी सबसे लोकप्रिय नोट सीरीज को एक नए और पावरफुल अवतार में पेश करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 29 जनवरी को भारत में Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ लॉन्च किए जाएंगे। इस बार कंपनी का मुख्य फोकस न केवल कैमरे पर है, बल्कि बैटरी लाइफ और फोन की मजबूती को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

अगर आप मिड-रेंज में एक ऐसा फोन तलाश रहे हैं जो लंबे समय तक साथ दे, तो इस सीरीज के तकनीकी पहलुओं को समझना आपके लिए जरूरी है।

Redmi Note 15 Pro Series Battery mAh: बैटरी और चार्जिंग

Redmi Note 15 Pro+ में कंपनी ने 6500mAh की विशाल सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी है। यहां तकनीकी खूबी यह है कि सिलिकॉन-कार्बन तकनीक के कारण बैटरी की क्षमता तो बढ़ गई है, लेकिन फोन का वजन और मोटाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है।

इसे तेजी से चार्ज करने के लिए 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प फीचर 22.5W की रिवर्स चार्जिंग है। इसका मतलब है कि अगर आपकी स्मार्टवॉच या ईयरबड्स की बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप अपने फोन से ही उन्हें चार्ज कर पाएंगे। यह फीचर इस फोन को एक पोर्टेबल पावरबैंक की तरह काम करने की ताकत देता है।

Redmi Note 15 Pro Series Specs: मिलेगी IP69K रेटिंग

अक्सर फोन के पानी में गिरने या धूल से खराब होने का डर रहता है। Redmi Note 15 Pro+ को IP69K रेटिंग मिली है, जो फिलहाल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे ऊंची रेटिंग मानी जाती है। यह रेटिंग फोन को न केवल पानी की गहराई से बचाती है, बल्कि तेज दबाव और उच्च तापमान वाली पानी की बौछारों से भी सुरक्षित रखती है। इसके साथ ही टाइटन स्ट्रक्चर और गोरिल्ला ग्लास 2 की सुरक्षा इसे फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए तैयार करती है।

Redmi Note 15 Pro Series Display: डिस्प्ले और विजुअल एक्सपीरियंस

दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.83-इंच की 1.5K ओलेड (OLED) स्क्रीन दी गई है। इसकी ब्राइटनेस 3200 निट्स तक जा सकती है, जिसका सीधा फायदा यह है कि तेज धूप में भी आपको स्क्रीन पर सब कुछ साफ नजर आएगा। गेमिंग और स्क्रॉलिंग को स्मूद बनाने के लिए इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है।

Redmi Note 15 Pro Series Camera: कैमरा और प्रोसेसर

फोटोग्राफी के लिए इस सीरीज में 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है, जो रेडमी की नोट सीरीज की पहचान बन चुका है। हालांकि, दोनों मॉडल्स के प्रोसेसर में अंतर रखा गया है।

  • Redmi Note 15 Pro+: इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलेगा।
  • Redmi Note 15 Pro: यह मॉडल मीडियाटेक Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर के साथ बाजार में आएगा।

दोनों ही प्रोसेसर अपनी कैटेगेरी में कुशल हैं और 12GB तक की रैम के साथ बेहतर मल्टीटास्किंग का अनुभव दे सकते हैं।

Redmi Note 15 Pro Series Launch Date in India: लॉन्च ऑफर और उपलब्धता

29 जनवरी को लॉन्च होने के बाद ये स्मार्टफोन Amazon, mi.com और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने संकेत दिए हैं कि शुरुआती ग्राहकों को लॉन्च ऑफर के तहत Redmi Watch Move स्मार्टवॉच मुफ्त मिल सकती है। हालांकि, कीमत को लेकर स्थिति लॉन्च के दिन ही साफ होगी, लेकिन फीचर्स को देखते हुए यह सीरीज प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है।

Updated on:

22 Jan 2026 04:45 pm

Published on:

22 Jan 2026 04:44 pm

Hindi News / Technology / Redmi Note 15 Pro: 200MP कैमरा और 6500mAh की बैटरी… रेडमी की नई सीरीज मिलेंगे ये खास फीचर्स

