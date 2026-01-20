20 जनवरी 2026,

मंगलवार

टेक्नोलॉजी

चार्जिंग की छुट्टी? 29 जनवरी को आ रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन, क्या पावर बैंक हो जाएंगे बेकार

Realme P4 Power 10001mAh Battery: रियलमी भारत में 10001mAh की टाइटन बैटरी वाला धाकड़ फोन लॉन्च कर रही है। जानें क्यों अब आपको पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्या होगी इस फोन की कीमत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 20, 2026

Realme P4 Power 10001mAh Battery

Realme P4 Power 10001mAh Battery (Image: Realme)

Realme P4 Power 10001mAh Battery: आजकल हम अपने फोन के साथ-साथ चार्जर और भारी-भरकम पावर बैंक भी ढोते हैं। ऑफिस जाना हो या किसी ट्रिप पर, बैटरी खत्म होने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके फोन में ही इतनी जान हो कि दो-तीन दिन तक चार्जर की याद ही न आए? रियलमी (Realme) भारत में कुछ ऐसा ही धमाका करने जा रही है, जो स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल सकता है।

आगामी 29 जनवरी को कंपनी अपना अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन Realme P4 Power लॉन्च करने वाली है। इसमें दी गई बैटरी की क्षमता सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जो 10,001mAh है।

पावर बैंक की जरूरत वाकई खत्म हो जाएगी?

हम आमतौर पर 10 हजार या 20 हजार mAh के पावर बैंक इसीलिए खरीदते हैं ताकि इमरजेंसी में फोन चार्ज कर सकें। लेकिन जब फोन के अंदर ही 10 हजार mAh की बैटरी मिल जाएगी, तो शायद अलग से पावर बैंक लेकर चलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कंपनी का दावा है कि इस फोन पर आप लगातार 32.5 घंटों तक वीडियो देख सकते हैं। यानी एक बार फुल चार्ज किया और पूरा वीकेंड बिना किसी टेंशन के बीत गया।

क्या है यह 10,001mAh की टाइटन बैटरी?

रियलमी ने इस बैटरी को टाइटन बैटरी नाम दिया है। तकनीकी जानकारों की मानें तो यह असल में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी तकनीक है, जो कम जगह में ज्यादा पावर देने के लिए जानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने इसे 10,000 के बजाय 10,001mAh का बनाया है। इसके पीछे उनकी सोच यह है कि वे खुद को इंडस्ट्री के तय नियमों से एक कदम आगे दिखाना चाहते हैं।

मिड-रेंज में सुपर पावर का अहसास

अक्सर ऐसे बड़े इनोवेशन महंगे फ्लैगशिप फोन्स में मिलते हैं, लेकिन रियलमी इसे अपनी 'P' सीरीज के तहत ला रही है। माना जा रहा है कि Realme P4 Power की कीमत 30 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। यानी बजट का ध्यान रखने वाले यूजर्स को भी अब बैटरी के मामले में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा।

सिर्फ बैटरी नहीं, डिस्प्ले भी है धाकड़

आम धारणा है कि बड़ी बैटरी वाले फोन के बाकी फीचर्स हल्के होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगा। इसका मतलब है कि वीडियो देखने और गेमिंग का अनुभव भी काफी शानदार होने वाला है।

कुल मिलाकर, 29 जनवरी को होने वाला यह लॉन्च उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो दिन भर फोन इस्तेमाल करते हैं और चार्जिंग के लिए बार-बार दीवार की तरफ भागना नहीं चाहते।

