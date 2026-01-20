चार्जिंग की छुट्टी? 29 जनवरी को आ रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन, क्या पावर बैंक हो जाएंगे बेकार

हम आमतौर पर 10 हजार या 20 हजार mAh के पावर बैंक इसीलिए खरीदते हैं ताकि इमरजेंसी में फोन चार्ज कर सकें। लेकिन जब फोन के अंदर ही 10 हजार mAh की बैटरी मिल जाएगी, तो शायद अलग से पावर बैंक लेकर चलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कंपनी का दावा है कि इस फोन पर आप लगातार 32.5 घंटों तक वीडियो देख सकते हैं। यानी एक बार फुल चार्ज किया और पूरा वीकेंड बिना किसी टेंशन के बीत गया।